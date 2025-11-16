ETV Bharat / state

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ, ਐੱਸਜੀਪਸੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ।

WOMEN MISSING FROM PAKISTAN
ਲਾਪਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)
ਕਪੂਰਥਲਾ/ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ/ਪਟਿਆਲਾ: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਾਨੀਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੂਹੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲਾਪਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ SGPC ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)

'ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ'

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੂਹੀ ਮੁਤਾਬਿਕ,' ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਹਨ।'

"ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅਮਾਨੀਪੁਰ ਗਈ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ।" -ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ

ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

'ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ'

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'


'SGPC ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ'

SGPC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "SGPC ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ। “SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੂਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ SGPC ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ SGPC ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।"



'ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਬਿਤ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਖ ਰਹੇਗੀ।"

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਾਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 1932 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਖਾਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

SGPC ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "SGPC ਕੋਲ ਜੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ। SGPC ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

WOMEN MISSING FROM PAKISTAN

