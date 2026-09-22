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ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, 'ਆਪ' ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- "ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਬਣਾਵੇਗੀ SIT"

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

CASE OF RAPE OF BAHRAINI WOMAN
'ਆਪ' ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 22, 2026 at 9:08 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Etv Bharat)

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।"

ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ ਅਤੇ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਬਜੀਤ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਇਹ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ-ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਫ਼ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਬਣਾਵੇਗੀ SIT

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਆਈ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ SIT ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

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TAGGED:

ਬਹਿਰੀਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
BALTEJ PANNU STATEMENT
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
CASE OF RAPE OF BAHRAINI WOMAN

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