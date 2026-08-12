1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ MSP ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਉਣਗੇ 'ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ' !
1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : August 12, 2026 at 10:05 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਧਾਰ (60:40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ) 'ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. (BBMB) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 78, 79, 80 ਦੀ ਮੰਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।"-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ।"
1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਡਕੌਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਲੇਖਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ: ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੇਅਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ) ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਗੋਭੀ, ਮਟਰ) ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਯਕੀਨਦੇਹੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।"-ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜ/ਸਟੋਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੌਗੇ 'ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਫ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STP) ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਘਰ ਲਈ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ (Rainwater Harvesting) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ (ਸਿਵਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"