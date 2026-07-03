ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 55 ਸ਼ਰਧਾਲੂ

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ 13 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 55 ਸ਼ਰਧਾਲੂ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਸਟੀਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ।
Published : July 3, 2026 at 11:39 AM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੇਹਰਾਦੂਨ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
SSF Pathankot rescued 55 passengers after a bus became stranded in water under a railway bridge.— Sadak Surakhiya Force (SSF) (@SadakSurakhiya) July 2, 2026
The bus, travelling to Vaishno Devi, got trapped in water. With the help of locals, SSF safely evacuated all passengers & shifted them to a safe location.#SadakSurakhiyaForce pic.twitter.com/LxXaqap853
ਐਸਐਸਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੈਸਕਿਊ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। NH-44 'ਤੇ ਫਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ SSF ਟੀਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
The passengers rescued from the stranded bus on NH-44 expressed their heartfelt gratitude to the SSF Team of Pathankot Police for their swift response and timely assistance.#PathankotPolice #SSF pic.twitter.com/fDqd4ImQc2— Pathankot Police (@PathankotPolice) July 2, 2026
"ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ..."
ਇੱਕ ਔਰਤ ਯਾਤਰੀ ਰਿਤਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਐਫ (SSF) ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 55 ਜਣੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਐਸਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
Acting promptly on information that a passenger bus had become stranded in water, beneath a bridge on NH-44. SSF Team immediately rushed to the spot.— Pathankot Police (@PathankotPolice) July 2, 2026
Displaying courage & commitment, the team safely evacuated all passengers & shifted them to a secure location.#PathankotPolice pic.twitter.com/Uvq9NhvGn3
ਪੁਲ ਦੇ ਫਸੀ ਸੀ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ- "ਐਨਐਚ-44 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਐਸਐਸਐਫ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।"
SSF ਟੀਮ ਬਾਰੇ
ਸਾਲ 2023 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 144 ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਹਨ। ਐਸਐਸਐਫ ਫੇਸ-1 ਵਿੱਚ 116 ਟੋਏਟਾ ਹਿਲਕਸ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 28 ਸਕਾਰਪੀਓ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਐਸਐਸਐਫ ਫੇਸ-2 ਬਾਰੇ
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਣੇ 1728 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- 1296 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ 5000 ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਾਹਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਚੇਜ਼।
- 29.9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ।
- 350 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (SSF) ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2023 ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।