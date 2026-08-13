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ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ, 3 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ

ਬੱਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਰਾਏਕੋਟ-ਜਗਰਾਉਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।

Speeding car falls into pond in Jagraon, 3 AAP workers tragically died
ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 13, 2026 at 4:20 PM IST

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ਜਗਰਾਉਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 1:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਰਾਏਕੋਟ-ਜਗਰਾਉਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੱਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।

3 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਐਸਐਮਓ (Etv Bharat)

ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰ

ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨਕੋਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।"

ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਦਿੜਬਾ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

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TAGGED:

JAGRAON CAR ACCIDENT
AAP LEADERS DIE
ਜਗਰਾਉਂ ਹਾਦਸਾ
ਜਗਰਾਉਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ
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