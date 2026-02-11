ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਤੇਜ਼, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : February 11, 2026 at 8:20 PM IST
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
'ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ'
"ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ" ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ।
'ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ'
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ, ਢਿੱਲੋਂ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਈ।
'ਬਦਲੇ ਸਮੀਕਰਣ'
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰੀਖਕ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਲ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲੀ।
'ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਸਾਰ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸੀ ਯਤਨ'
ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ 2020 ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
It was an honour to join Hon’ble Governor of Punjab Sh. Gulab Chand Kataria ji in Ferozepur for the inspiring “Drug Free - Vibrant Punjab” campaign.— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 10, 2026
▪️Unlike the previous Congress and current @AamAadmiParty govts, which offered only lip service, Governor Sahab is leading by… pic.twitter.com/FClLPaoDPC
'ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੋਸਟ'
ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ "ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ - ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬ" ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ-ਸ਼ਹਿਰ, ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ: 2027 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
'ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ'
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
March against drugs or Samjhauta Express?— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) February 10, 2026
My humble question to Hon Punjab Governor Shri Ghulab Chand Kataria Ji whether the march he is leading against drugs is actually a campaign against drugs or an attempt to run the ‘Samjhuta Express’ and prepare ground for forging… pic.twitter.com/RJMRnkAZxt
'ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਨੂੰ "ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ" ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ "ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ? ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਮ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਵਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਾਂ 'ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"
"ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ 'ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 'ਮਾਰਚ' ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ "ਚੰਗੀਆਂ" ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼" ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" - ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
'ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ'
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਲੇਪਣ 'ਚ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਹੈ।… pic.twitter.com/bXRFZy7nYF— AAP Punjab (@AAPPunjab) February 10, 2026
'ਪੰਜਾਬ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ'
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਘਟਨਾ ਬਦਲਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।