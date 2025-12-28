ETV Bharat / state

ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਲਾਟੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਣਗੇ ਪੇਚੇ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਗਏ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ।

KITES WITH LED LIGHTS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ (ETV Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਲੋਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਤੰਗ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਤੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚੇ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਗਏ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ। (ETV Bharat)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੰਚਕ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੀਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਤੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਜਾਂ ਪੀ ਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤੰਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ

ਜਾਨਵੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਐਲਈਡੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਈਡੀ ਪਤੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੁਤਬਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਪਤੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬੈਕਅਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰੰਗ- ਬਿਰੰਗੇ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ।"

KITES WITH LED LIGHTS
ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ (ETV Bharat)

ਚਾਈਨਾਂ ਡੋਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾਂ ਡੋਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾਂ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾਂ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤੰਗ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।

ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਰ ਪਤੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਛਲ ਪਤੰਗ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਰੂਰ ਇਹ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

KITES WITH LED LIGHTS
6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਤੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ (ETV Bharat)

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਪਤੰਗ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

