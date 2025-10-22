ETV Bharat / state

ਛੱਠ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਸ਼ਪੈਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੀੜ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਪੈਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੀੜ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 22, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਛੱਠ ਪੂਜਾ 'ਤੇ ਸ਼ਪੈਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੇਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 09322, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 09010 ਜਲੰਧਰ ਛਾਓਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 04652 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈ ਨਗਰ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 05733 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ-09098 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 05656 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਰਸਾ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 04658 ਟਰੇਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟੀਹਾਰ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 04660 ਟਰੇਨ ਨੰਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟੀਹਾਰ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 04664 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ ਤੱਕ
  • ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ- 09098 ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੀੜ

ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਰੂਰ ਨਵੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਰੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਪੈਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਭੀੜ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਪੈਸਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ "ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

