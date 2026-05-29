ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਝੰਡੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਝੰਡੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 29, 2026 at 8:35 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ, ਰਾਏਕੋਟ, ਜਗਰਾਉਂ, ਸਮਰਾਲਾ, ਪਾਇਲ ਅਤੇ ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਨਤੀਜੇ'

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 112 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 36 ਕਾਂਗਰਸ, 8 ਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ੍ਹ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਅੰਦਰ ਝੰਡੀ ਗੱਡਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰਡ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।

ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਰਾਹਾ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।'

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 11 ਵਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਵਾਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ,ਜਦੋ ਕਿ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ



ਕੁੱਲ੍ਹ 112 ਵਾਰਡ 108 ਵਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ, 108 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ


ਆਪ 46 ਵਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ
ਕਾਂਗਰਸ 34
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 6
ਅਜ਼ਾਦ 4
ਭਾਜਪਾ 5

ਇਲਾਕਾ ਮੁਤਾਬਕ

ਦੋਰਾਹਾ ਕੁੱਲ੍ਹ 15 ਵਾਰਡ ਨਤੀਜੇ

'ਆਪ' 8 ਜੇਤੂ
ਕਾਂਗਰਸ 5
ਅਜ਼ਾਦ 2



ਜਗਰਾਉਂ ਕੁੱਲ੍ਹ ਵਰਡ 23 ਨਤੀਜੇ 23 ਦੇ ਐਲਾਨੇ
'ਆਪ' 9 ਜੇਤੂ
ਕਾਂਗਰਸ 9
ਭਾਜਪਾ 4
ਅਜ਼ਾਦ 1

ਖੰਨਾ ਕੁੱਲ੍ਹ 33 ਵਾਰਡ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ
ਆਪ 25 ਵਾਰਡ ਚ ਜੇਤੂ
ਕਾਂਗਰਸ 4
ਅਕਾਲੀ 2

ਭਾਜਪਾ 1
ਅਜ਼ਾਦ 1

ਪਾਇਲ ਕੁੱਲ੍ਹ 11 ਵਰਡ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ
'ਆਪ' 3 ਜੇਤੂ
ਕਾਂਗਰਸ 5
ਅਜ਼ਾਦ 1
ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2

ਰਾਏਕੋਟ ਕੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰਡ 15 ਵਾਰਡ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ
'ਆਪ' 4 ਜੇਤੂ
ਕਾਂਗਰਸ 11



ਸਮਰਾਲਾ ਕੁੱਲ੍ਹ 15 ਵਾਰਡ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ
'ਆਪ' 8 ਜੇਤੂ
ਕਾਂਗਰਸ 2
ਅਜ਼ਾਦ 4
ਭਾਜਪਾ 1



ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਰ ਇਹ ਝਲਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਰੂਰ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ।

