ETV Bharat / state

ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ?

ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਤੋੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

world photography day 2026
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 19, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 1820 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋਸਫ਼ ਨਿਸੇਫੋਰ ਨੀਏਪਸ (Nicephore Niepce) ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਥਾਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 1826–1827 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 1839 ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲੂਈਸ ਡਾਗੁਏਰੇ (Louis Daguerre) ਵੱਲੋਂ Daguerreotype ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ (etv bharat)

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਾਲ 1839 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ Daguerreotype ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , 1840 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ Thacker, Spink & Co. ਨੇ Daguerreotype ਕੈਮਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਟੂਡੀਓ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1849 ਵਿੱਚ F. Schranhofer ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ Calotype ਸਟੂਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1850 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ (ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ Daguerreotype ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 1854 ਤੋਂ 1856 ਬੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ Photographic Societies ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2026
ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)

ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ 16 ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟ, ਫੇਸ, ਇਮਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕੈਮਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋਏ ਜੋ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ 36 ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀ ਰੀਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 36 ਨੈਗਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।"

WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2026
ਗਾਇਕ ਗੋਰਾ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)

ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਯੁੱਗ ਤੱਕ

ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟੁੱਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੈਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਫੋਟੋਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 100 ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ 100 ਫੀਸਦ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਸਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹ ਸੋਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।"

WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2026
ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)

"ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਟੋ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਪਰਚਰ ਟੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਫੀਚਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਇਨਫਾਸਟਕਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਹਨ।"-ਸਮਸ਼ੇਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੋਟੋ ਜਰਨਲਿਸਟ

WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਇਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)

ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਡਾਰਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗਟਿਵ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਸੀਆਰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਗਏ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।"

world photography day 2026
ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ (etv bharat)

"ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।"-ਭੀਮ ਚੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ,ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਮਪੁਰਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

TAGGED:

WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2026
ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿਵਸ 2026
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
PHOTOGRAPHY DAY
PHOTOGRAPHY HISTORY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.