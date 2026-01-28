ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Published : January 28, 2026 at 5:27 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
'ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ'
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਚ ਟੈਕਸ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ ਤਾਪਸ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਔਸਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਉਹ EMI ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਸਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਸਤੂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਹਿੱਲਿਆ ਰਸੋਈ ਬਜਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ'
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮੇਗਾ।