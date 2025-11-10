ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ ! ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Published : November 10, 2025 at 4:17 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬਾਈਕ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਮੋਡੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਕੂਲ ਲੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਮੋਡੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਈ ?
ਏਐਸ ਰਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾਂ ਫਿੱਟਮਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟਾਈਰ ਬਦਲਾਅ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਿੰਮ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਕਸਟਰਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਦਲ ਕੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗਲਾਸ
ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰੰਗੀਨ ਫਿਲਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਲਿਯਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਕਰਨਾ, ਚੌੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸਾਈਲੈਂਸਰ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਰਨ
ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਰੇਹੜਾ, ਘੜੁੱਕਾ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।"
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਗਾੜ ਰੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਐਸ ਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਸਪੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
"ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸਮਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।" -ਏਐਸ ਰਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ)
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ?
ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ‘ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਚੈਸੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣਾ। ਪਰ ਟਾਇਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਾਇਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਾਇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੀ ਇੰਜਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇੰਜਣ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੰਜਣ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜਣ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਰਟੀਓ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਓ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਚਲਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਈਕ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੋਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।