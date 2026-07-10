ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਾਮਨ
ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
Published : July 10, 2026 at 10:15 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 10:51 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2026 ਸਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਐਕਵਾ ਕਲਚਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ 2.11 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਐਕਵਾ ਕਲਚਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
'ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ'
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੁਦ ਮਹਿਲਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਹੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੁੜੀ ਅਹੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਐਕਵਾ ਕਲਚਰ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 10 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ।'
'ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ'
ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਰੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ , ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਰੀਨਾ,ਕਿਸਾਨ
'ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ'
ਕਿਸਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਏਕੜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2004 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਂਭਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੱਛੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ।'-ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਕਿਸਾਨ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ?
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 14211 ਟਨ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪਨਗਰ 13574 ਟਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 13522 ਟਨ, ਬਠਿੰਡਾ 13340 ਟਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 12657 ਟਨ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ?
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1242 ਟਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 1011 ਟਨ , ਬਠਿੰਡਾ 250 ਟਨ, ਮਾਨਸਾ 230 ਟਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 6.50 ਟਨ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ'
ਭਾਰਤ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਲਾਨਾ 197.75 ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.80 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 1.2 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਲਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 19.72 ਲੱਖ ਟਨ ਮੱਛੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਝੀਂਗਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 73, 890 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ।'
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'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ'
ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਮੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।