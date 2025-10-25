ਛੱਠ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਛੱਠ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਪੁਰਵਾਂਚਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਛੱਠ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : October 25, 2025 at 2:02 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਛੱਠੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਊਰਜਾ, ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੱਠੀ ਮਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
'ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਤਿਆਰ'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਘਾਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛਟੀ ਮਈਆ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਚਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਜਾ
ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਚਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।'
ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ "ਨਹਾਇ-ਖੈ" ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੱਠ ਭਗਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਲੌਕੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਸਣ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਤਵਿਕ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਲੌਕੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਠ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਲੋਹੰਡਾ ਜਾਂ ਖਰਨਾ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਖਰਨਾ (26 ਅਕਤੂਬਰ), ਇੱਕ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੀਰ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਸੰਧਿਆ ਅਰਘਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਵਰਤ ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਅਰਘਿਆ
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਿਨ ਭਰ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5:27 ਵਜੇ ਅਸਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ (ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੇਟ)
ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਵੇਰੇ 6:16 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਸ਼ਾਮ 5:26 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੱਠ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੇਮਸਾਗਰ ਪਾਂਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹੂਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਅਰਘ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਰਘ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ਠੀ ਤਿਥੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:04 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7:59 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ 'ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਊਸ਼ਾ ਅਰਘਿਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜਾਵਟ, ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।