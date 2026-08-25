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ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਡਾਕ ਘਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ

ਡਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਾਕ ਕਾਊਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ।

Ludhiana Post Office
ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਡਾਕਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2026 at 7:12 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੱਖੜੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾਕ ਘਰ 'ਚ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (Etv Bharat)

ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮ

ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਿਕਿਰਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੱਧ ਚੱੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

'ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਰੀ'

ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।'

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