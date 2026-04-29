ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ...ਜਾਣੋ, ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ 'ਕੂਲ' ਪ੍ਰਬੰਧ?

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਜ਼ੂ ਕਮ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ।

Bathinda Mini Zoo cum Deer Safari
ਜਾਣੋ, ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ 'ਕੂਲ' ਪ੍ਰਬੰਧ? (ETV Bharat/GFX Team)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 11:23 AM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੂਰੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 43 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ, ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ 'ਕੂਲ' ਪ੍ਰਬੰਧ? (ETV Bharat)

ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਤੇ, ਮੋਰ, ਛਤਰਮੁਰਗ ,ਬੱਤਖ ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਚੀਤੇ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ-ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ-

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੀਤੇ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਇਊਮਨਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਲਰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

Bathinda Mini Zoo cum Deer Safari
ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਜ਼ੂ ਕਮ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ (ETV Bharat)

ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੀਖਣ

ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

Bathinda Mini Zoo cum Deer Safari
ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਜ਼ੂ ਕਮ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ (ETV Bharat)

ਫੀਮੇਲ ਚੀਤਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਫੀਮੇਲ ਚੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

Bathinda Mini Zoo cum Deer Safari
ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਜ਼ੂ ਕਮ ਡੀਅਰ ਸਫਾਰੀ (ETV Bharat)

TAGGED:

BATHINDA ZOO
BATHINDA DEER SAFARI
BATHINDA TEMPERATURE FOR BIRDS
ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ
BATHINDA MINI ZOO CUM DEER SAFARI

