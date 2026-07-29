19 ਸਾਲ, 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਾਇਕਲ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਬਾਰੇ

19 ਸਾਲ, 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਸਾਇਕਲ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਬਾਰੇ
ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰੀ ਸੁਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 'ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।ਲਖਵੀਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 29, 2026 at 3:15 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਸੁੰਦਰਬਨ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰੀ ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਐਡਜ਼ (AIDS) ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 27 ਮਈ 2004 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲ, ਤਿੱਬਤ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ, ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 28 ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 32 ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 10 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।"
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ
ਹੁਣ ਉਹ 2026 ਤੋਂ 2029 ਤੱਕ 'ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਇੱਕ ਜੀਵਨ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 5 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ
ਸੁਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਪੀਪਲ ਹਾਊਸ' ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਖਾਣ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੀਪਲ ਹਾਊਸ ਬਣਨ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ' (ਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪਿੰਡ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁਡ) ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਣ।"
ਬਰਨਾਲਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਨ ਦੇਵਨਾਥ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 4 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।