ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ

ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : June 6, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 2:20 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: "ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ" ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੱਡੇ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਈ।"
ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਖੱਡੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖੱਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।