ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥ ਫੋਨ YES OR NO ? ਮਾਪੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ...
ਕੀ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਤੀਜੇ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : September 11, 2026 at 7:17 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਚਲਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ?
ਭਾਰਤੀ ਐਕਟ 1872 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਮਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਬਾਲਿਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਪੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"-ਰਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ,ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ
ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ (Safeguards) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ "ਫਾਇਰਵਾਲ" (Firewalls) ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਅਧੂਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ: 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟਲ ਲੋਬ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਲਾਇਕਸ', 'ਕਮੈਂਟਸ' ਅਤੇ 'ਟਰੈਂਡਜ਼' ਦਾ ਦਬਾਅ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ (Anxiety), ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਠੱਗੀ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗ੍ਰੂਮਿੰਗ (Online Grooming) ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਰਪੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ "ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੱਚੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
"ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 13 ਸਾਲਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"-ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਮਾਹਲ,ਹਿਊਮਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਦੀ?
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਸਟੱਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।"
ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਊਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੂਫ ਉਮਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਵੱਜਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਖਾਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Age Assurance Mechanisms) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।