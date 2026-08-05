ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ, ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 5, 2026 at 6:46 PM IST
ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
"ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ।" -ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ,ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ
ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ।ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।"-ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੂਰ ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ “ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ-ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਾਪਸ ਜਾਓ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਬਘੇਲ-ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ “ਰਾਜਾ-ਬਘੇਲ ਹਟਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚਾਓ” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਾਕਈ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।