SKM ਵਲੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
SKM ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ- 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
Published : July 25, 2026 at 8:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਈ ਤਸ਼ਦਦ ਖਿਲਾਫ਼ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਦੀ ਐਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਲਾਕ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਯੂਐਸ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟਰੇਡ ਡੀਲ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ-ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਵਾਲ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 7 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।