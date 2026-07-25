ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਭੈਣ

ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਭੈਣ
Kargil Day 2026: ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
Published : July 25, 2026 at 3:01 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਅਮਰ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਉਹ ਅਮਰ ਗੂੰਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਯਾਨਿ ਕਿ 26 ਜੁਲਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਚੁਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ
ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਸ ਰਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਰਾਠਾਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ 2 ਨਵੰਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਰਸ ਰਾਮ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਰਸ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ 20 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ।'
21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਜ 19 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਛ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀਬ 13 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਅਗਸਤ 1999 ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਖੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਘਰ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ -ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਮਾਨ ਵੱਜੋਂ ਪਰਸ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਘਰ 'ਚ ਬਚੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਠਾਂ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਮਕਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋ ਉਣਾ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਨਫਿੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਤੂਸ਼ਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਛੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।