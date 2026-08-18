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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ‘ਮਿਲਿਆ’, ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ‘ਗਾਇਬ’ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

SIR IN Punjab 2026
SIR ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ... (ETV Bharat info)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 18, 2026 at 10:30 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ-ਘਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ?

ਇਨ੍ਹਾਂ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ,,,,

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)


ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 8.54 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.01 ਲੱਖ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 82.01 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 1.54 ਲੱਖ ਵੋਟਰ, ਯਾਨੀ 18 ਫੀਸਦੀ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਸੀ।"

SIR IN Punjab 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ (ETV Bharat info)


ਮਾਨਸਾ ਅੱਗੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 5.94 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5.72 ਲੱਖ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਏ, ਯਾਨੀ 96.31 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬ 21,943 ਵੋਟਰ, ਯਾਨੀ 3.69 ਫੀਸਦੀ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 94.23 ਫੀਸਦੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 94.17 ਫੀਸਦੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 94.12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 94.04 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਤਸਦੀਕ ਦਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 93.82 ਫੀਸਦੀ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 93.57 ਫੀਸਦੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 93.36 ਫੀਸਦੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 93.23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 93.06 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਦਰ 92 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ।

SIR IN Punjab 2026
ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਸਥਿਤੀ (ETV Bharat info)

ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦਰ

ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 16.49 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14.64 ਲੱਖ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਦਰ 88.79 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 1.85 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19.73 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17.30 ਲੱਖ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਅਤੇ 12.30 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਦਰ 87.21 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 84.50 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 26.84 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22.68 ਲੱਖ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਅਤੇ 4.16 ਲੱਖ ਵੋਟਰ, ਯਾਨੀ 15.50 ਫੀਸਦੀ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਸਦੀਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8.54 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.01 ਲੱਖ ਦੇ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 82.01 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 1.54 ਲੱਖ ਵੋਟਰ, ਯਾਨੀ 17.99 ਫੀਸਦੀ, ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ।

SIR IN Punjab 2026
ਕਿਹੜੀਆ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ? (ETV Bharat info)

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ?

ਬੀਐਲਓ ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟ ਕਟਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਬੀਐਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੋਟਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।"

SIR IN Punjab 2026
SIR ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ (ETV Bharat)


"ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਨ। ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਾਮ ਅਣਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ।"- ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ, ਬੀਐਲਓ

ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

SIR IN Punjab 2026
SIR ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ

ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੋਟਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਣਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

SIR IN Punjab 2026
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ (ETV Bharat)

ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਥਿਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ SIR ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਐਲਓ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਣਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ।

20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,,,,

  • ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ: ਇਹ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-7 ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
  • ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੋਟਰ: ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
  • ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਿਮਿਲਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ (DSE) ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਸਿਮਿਲਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ (PSE) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
  • ਅਣਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਵੋਟਰ: ਇਹ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
SIR IN Punjab 2026
SIR ਫਾਰਮ (ETV Bharat)

20.66 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 20.66 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 5.74 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 2.68 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4.13 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਣਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.92 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1.19 ਲੱਖ ਰਹੀ, ਜੋ 0.56 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੋਟਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ।

13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ— ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮੌਕਾ ?

ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ-8 ਰਾਹੀਂ ਪਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ-7 ਰਾਹੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੋਟਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਕੀ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

"ਜੇ ਵੋਟਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਤੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ERO) ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਣਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"-ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ, ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ

ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਰ ਮੁੜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ "20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਂ ਘਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।"

"ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 20.66 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹਨ। ਬਾਕੀ 6 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ।"-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਰੀਬ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਤਸਵੀਰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ?

SIR ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਅਣਟ੍ਰੇਸੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 18 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 20.66 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।


SIR ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।"

ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

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