SIR ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, 100 ਫੀਸਦ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
ਘਰ ਘਰ ਜਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ..
Published : August 3, 2026 at 10:14 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ-2026 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ 100 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ 100% ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੰਘਿਆ ਐਤਵਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ 39ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ'
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਈਆਰਓ, ਏਈਆਰਓ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਸਟਾਫ਼ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।'
12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰਾਫਟ, ਮਿਲੇਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਅੱਜ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ BLOs ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। 13 ਅਗਸਤ, 2026 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLO) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2003 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ERO) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"