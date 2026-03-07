ਨਾਭੇ ਦੀ ਧੀ ਨੇ UPSC 'ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 15ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ
UPSC ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : March 7, 2026 at 3:30 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੜੜਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ 'ਚ 15ਵਾਂ ਰੈਂਕ
ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।- ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, UPSC ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ
ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 15 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ।"
ਧੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੀ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।