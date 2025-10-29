ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂੰਹਣੇ, SFJ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
Published : October 29, 2025 at 4:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ KBC ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, 'ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹ ਕੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ "ਅਪਮਾਨ" ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ 1984 ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਪੀੜਤ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ,"। -ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮੁਖੀ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ
'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ'
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ, '31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ "ਖੂਨ ਕਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ" (ਖੂਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਖੂਨ) ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ "ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ ਭੀੜ" ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਥ ਸਕੁਐਡ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਕਸੂਰ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ।'
'ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ'
SFJ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਗੀਤ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਾਂਝ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਪੰਥਕ ਬੰਦ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ'
SFJ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, 'ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਬੰਦ ਰੈਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।'