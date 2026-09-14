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ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

Punjabi youth sentenced to death in Saudi Arabia
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2026 at 6:15 PM IST

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ਪਠਾਨਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਈ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ।

"ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"- ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ

Punjabi youth sentenced to death in Saudi Arabia
ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਗ (etv bharat)

3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕੈਦ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਦੁਬਈ-ਸਾਊਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਸ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।" ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi youth sentenced to death in Saudi Arabia
ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ (etv bharat)

"ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।"-ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਊਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ।"

Punjabi youth sentenced to death in Saudi Arabia
ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (etv bharat)

"ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਪਾ-ਪਾਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।"-ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ

ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ?

ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਾਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

Punjabi youth sentenced to death in Saudi Arabia
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (etv bharat)


ਰੋਂਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

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ਸਾਊਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
PUNJABI SENTENCED TO DEATH IN SAUDI
PUNJABI SENTENCED TO DEATH IN SAUDI

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