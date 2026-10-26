ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Published : October 26, 2026 at 4:03 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਹਿਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਾਂਗੇ।'
ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।'
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੋ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਢ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।'