"ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਤਾਬ", ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ।

GURDWARA SINGH SABHA ZIRA
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 3, 2026 at 7:38 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬਦੀਨ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

"ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ"

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਡੰਮੀ ਗੁਰੂ ਠਾਕੁਰ ਉਧੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਧਾਰੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੰਮੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਮਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

"ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਲੈਣ"

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 10 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪੋ,ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਧਰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਸਰੀਆ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਾਂਗੇ।"

ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਉਲਟ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 15/4 /2026 ਤੱਕ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਉਧੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

