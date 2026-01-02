ETV Bharat / state

ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼

ਪਿੰਡ ਜਖਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (ETV BHARAT)
ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਖਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮਰਹੂਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ 5 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ (ETV BHARAT)

'ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜੰਜਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ।

'ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ'

ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਕੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।'

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਆਗਤ (ETV BHARAT)

ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ,ਹਿੰਦ,ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।-ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ (ETV BHARAT)

'ਨਫਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਖ'

ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਪੁੱਜੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਲਖ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।'

ਜਖਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।- ਮਹੁੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਜਾਮਾ ਮਸਜ਼ਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ (ETV BHARAT)

'ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ'

ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਜਖਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚ ਮੋਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸਾਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਗਭਗ 5 ਮਰਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਾਮੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ (ETV BHARAT)




ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ
DONATES LAND FOR MOSQUE
ਪਿੰਡ ਜਖਵਾਲੀ
