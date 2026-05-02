ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨਜੋਤ ਜੁਗਨੂੰ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਮਜਦ ?
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨਜੋਤ ਜੁਗਨੂੰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : May 2, 2026 at 2:00 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਜੁਗਨੂੰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀਵਨਜੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਏਜੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਚਹਿਲ ਉਰਫ ਜੁਗਨੂੰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਜੋਤ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਗਨੂੰ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੌਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਾਟਾ ਸਾਈਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਵਨਜੋਤ ਜੁਗਨੂੰ ?
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਫਸਾਇਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨਜੋਤ ਚਾਹਲ ਉਰਫ਼ ਜੁਗਨੂੰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਚਹਿਲ ਨੇ 29 ਮਈ, 2022 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਯਾਨਿ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ," ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।