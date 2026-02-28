ETV Bharat / state

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਤਲ,ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

'ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਤਲ' (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 28, 2026 at 7:31 AM IST

ਮਾਨਸਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ,ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ (ETV BHARAT)

'ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਿਸ'

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'

ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕਈ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। -ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ,ਮਰਹੂਮ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ

'ਵੱਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ'

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ,'ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਕਤਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਂ ਭਾਵੇ ਪੁਲਿਸ ਏ ਕਲਾਸ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।'

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

