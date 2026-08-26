ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਸੀਨ ਤੇ ਸਬੀਰ ਮੋਮਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : August 26, 2026 at 5:57 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਨਾਮੀਂ ਗੀਤਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਸੀਨ ਤੇ ਸਬੀਰ ਮੋਮਨ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਸਰਟ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਸੀਨ ਤੇ ਸਬੀਰ ਮੋਮਨ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।"
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਆਈਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ
ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤ 295 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਗਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਾਇਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।"