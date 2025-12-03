ETV Bharat / state

ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 3, 2025 at 9:27 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 9:55 PM IST

ਮਾਨਸਾ: ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸ਼ੁੱਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਓ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ। (ETV Bharat)



'ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ'
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ ਜੋਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਣੋ।'

'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ'

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮੋਫਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾੜੂ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁੱਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੈਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

