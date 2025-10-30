ETV Bharat / state

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਲ

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗ 1:ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਉਂ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ? ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ।

Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji
ਕਿਉ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ? ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 9:25 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

'ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌਂ ਨਿਧ ਆਏ ਧਾਇ।।'

ਬਰਨਾਲਾ (ਲਖਵੀਰ ਚੀਮਾ): ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਵਾ ਫੇਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਿਉ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ? ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ। (ETV Bharat)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। 350 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉਹ ਮੂਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ, ਫਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾਂ ਪਹੁੰਚੇ।'

Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ (ETV Bharat)

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਹੰਡਿਆਇਆ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਪਾਲੀ (ਚਮੜੀ) ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ , ਸੰਗਤ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ।"

ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ

‌ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਪੜੀ (ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕਟੀਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ।‌'

Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ (ETV Bharat)

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੰਗਤ

ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ‌। ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਕੇਗਾ। ਫਿਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

- ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

"ਮੇਰੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋਈ"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀ ਹੈ।'

ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਬਾ ਹੰਡਿਆਇਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ।'

- ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ

Shri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ (ETV Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ

ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੁਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।" ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

TAGGED:

TEGH BAHADUR SAHIB SHAHEEDI DIWAS
HISTORY OF GURUDWARA GURUSAR SAHIB
GURUDWARA GURUSAR SAHIB BARNALA
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
SHRI GURU TEGH BAHADUR SAHIB JI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.