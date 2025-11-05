ETV Bharat / state

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇਹ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼

ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਗੀ ਧੂਮਧਾਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਅਵਲਿ ਅਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ" ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਕੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 556ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ-

  1. "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੈ।"
  2. "ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ।"
  3. "ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।"
  4. "ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ।"
  5. "ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਤੂ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖੁ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ।"
  6. "ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ।"
  7. "ਭਲਿਆਈ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ।"
  8. "ਜਿਤੁ ਦਿਨੁ ਵਿਸਰਹਿ ਤੇਰਾ ਸੋ ਦਿਨੁ ਮਰਣਿ ਸਮਾਨੁ।"
  9. "ਆਪੇ ਬੀਜੇ, ਆਪੇ ਖਾਏ।"
  10. "ਧਰਮ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।"
  11. "ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤ।"
  12. "ਸਭਨਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ।"
  13. "ਮਿਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤ।"
  14. "ਸਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ।"
  15. "ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ।"
  16. "ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਅੱਜ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

