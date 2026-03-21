"ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 'ਹੀਰੋ' ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ

ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ ਜਿੱਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 6:14 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੀਰੋ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਰਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

350 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ

ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਮਮਦੋਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਦੀਆਂ 50 ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਮਸਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਟਿਕਟ

ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ" ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।"

"ਇਹ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਨਿਕਦਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਪਿਹਰ 1 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀ ਲਾਟਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" - ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ

ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

