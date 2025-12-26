"ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 'ਹੀਰੋ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ

"ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 'ਹੀਰੋ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਮਿਲਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ
"ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ" ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ 10 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਫੌਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ/ਦਿੱਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਿੰਮਤ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਜਾਰੀ
ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਵਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੋਲ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਜ, 26 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਲਈ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਈ ਸੌਗਾਤਾਂ
ਸ਼ਰਵਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੈਗ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਰੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।