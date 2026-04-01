ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

AAP ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਨਾਲ ਮਹੌਲ ਤਣਾਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਚੋਣ ਬਣੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 1, 2026 at 3:33 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 4:39 PM IST

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ: ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜੋਨ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਚੋਣ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਫਤਰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਸਡੀਐਮ ਇਰਵਿਨ ਕੌਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

"ਪੁਲਿਸ ਸਾਇਡ ਤੇ ਖੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ"

ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ 8 ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ।"

"ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ।"- ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ

ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂੜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।"

"ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?"- ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆਪ ਆਗੂ

"ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ"

ਐਸਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਸ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ “ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ” ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

"ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਮਿੱਤਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਣਾ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਨਦੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਅਜਾਦ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਾਦੀ।"- ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ

"AAP ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ"

MLA ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ।

