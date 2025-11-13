ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MLA ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MLA ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 13, 2025 at 8:50 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫਣ ਲੱਗੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਵਾਰਦਾਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਔਰਤ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।
ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ
ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ।"
ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ
ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਥਾਪਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ ਲਾਹੌਰੀਆ ਤੇ ਹਰਮਨ ਭੰਡਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੋਲ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"