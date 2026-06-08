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ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਏਐਸਆਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਏਐਸਆਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

SHOT FIRED IN DCP OFFICE
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੀਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 8, 2026 at 8:41 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਡੀਸੀਪੀ ਆਲਮ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਡੀਸੀਪੀ ਆਲਮ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਐਸਆਈ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਪਿਸਤੌਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀ।"

"ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" - ਆਲਮ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਡੀਸੀਪੀ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਆਲਮ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।"

ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

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AMRITSAR ASI INJURED
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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ
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AMRITSAR SHOT FIRED IN DCP OFFICE

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