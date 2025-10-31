ETV Bharat / state

ਬਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਟਰਾਇਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

NAKED DANCE OF HOOLIGANISM
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 31, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NAKED DANCE OF HOOLIGANISM
ਟਰਾਇਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਕਰਕੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ (ETV Bharat)

ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਰਾਇਲ ਰੂਮ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਛੁਡਵਾਉਣ ਆਇਆ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕੀਤਾ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ (ETV Bharat)

ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।" - ਦੁਕਾਨਦਾਰ



ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਵੀਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੀਵੀਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਇਲ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਘਵ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।"



ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਵੀਆਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

FEROZEPUR
SHOPKEEPER BEATEN UP
CCTV
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
NAKED DANCE OF HOOLIGANISM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.