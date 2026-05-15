ਆਤਮ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ 12ਵੀਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸੁਫ਼ਨਾ

ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 15, 2026 at 1:29 PM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬੱਗਾ ਦੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰਵੀਂ (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ 97.40% ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ 5ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਬਨਣ ਦਾ ਹੈ ਸੁਫਨਾ: ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬੱਗਾ
ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੀਟ (NEET)ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. (MBBS) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।'

ਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬੱਗਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਜੀਤ ਬੱਗਾ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਅਧਐਨ (Self Study) ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।'

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵਾਂ ਰੈਂਕ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਤੋ 5:00 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ

ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਗੌਡ ਗਿਫਟਡ' (ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ) ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਬਲਜੀਤ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ (ਜੁੜਵਾ) ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ 97.40% ਅੰਕ ਲਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੋਹਮ ਬੱਗਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ 87.40% ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।

