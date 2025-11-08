ETV Bharat / state

13 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸ਼ਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਫ਼ਰ, ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ

13 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਮੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲੇ 50 ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

guru nanak jayanti ludhiana
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 8, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਦੁਗਰੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 13 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ? (ETV Bharat)

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ"

ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਟ ਦੇਣਗੇ।"

ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ-ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ।"

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 13 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।"

"ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਟ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ।" - ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ?

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡੇਢ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 50 ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 78 ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹਨ। - ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ

TAGGED:

13 ਰੁਪਏ ਚ ਕੱਪੜੇ
SALE ON GURU NANAK JAYANTI
LUDHIANA SHIRTS SALE CASE
ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ
SHIRTS SALE IN RUPEES 13

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਨੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

EXPLAINER: ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੂਰੀ ਖਬਰ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.