ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Published : November 15, 2025 at 2:44 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜਥੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਮੈਨੀਪੁਰ, ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ ਟਿੱਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇ'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "SGPC ਕੋਲ ਜੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੂਚੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, SGPC ਨੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਚੀ ਜਾਵੇ।"
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਿਰਿਆ-ਕਲਾਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
'ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ'
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
"ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।" - ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਕਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 385, 385, 34 ਦਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧਾਰਾ 375 , 365, 366 ਅਤੇ 366-ਏ, ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ / ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100% ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਰੋਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਟਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ।