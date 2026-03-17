LPG ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗਾਹ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਜ਼, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ।

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਾਲਾਤ...
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 17, 2026 at 11:05 AM IST

ਜਲੰਧਰ: ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ।

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਤਰ ਅਤੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 46,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਖਮੀਤ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਈਰਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਖਮੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਜੋ, ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

- ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਹਾਜ਼

ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ (FILE-ETV Bharat (Special Arrange))

"ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ"

ਸੁਖਮੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਖਮੀਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਖਮੀਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਏ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਆਉਣਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ

ਆਦਮਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਇਆ ਹੈ।

