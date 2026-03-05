International Womens Day: ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 'ਸ਼ਿੰਗਾਰ', ਜਾਣੋ 'ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

International Womens Day: ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ 'ਸ਼ਿੰਗਾਰ', ਜਾਣੋ 'ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ‘ਫੈਸ਼ਨ’। 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : March 5, 2026 at 4:33 PM IST
ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲ (Shawl) ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?
ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਅੱਜ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਪੱਟੇ, ਸੂਟ ਸੈੱਟ, ਸਕਾਰਫ਼, ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਾਲ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਹੈਂਡਲੂਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। - ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਸ਼ਾਲ
ਮਿਲੇ ਕਈ ਸਨਮਾਨ
ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ-
- 1993 ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਰਤਨ ਐਵਾਰਡ
- 1994 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਈਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ
- 1995 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ)
- 2015 ਡਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਸਟ੍ਰੀਟ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨਿਰਯਾਤਕ
- 2017 ਗਲੋਬਲ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ 'ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ' ਸਨਮਾਨ
- 2001 ਮੋਚਪੁਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸ਼ਾਲ ਐਵਾਰਡ
- 2003 ਵੂਲਮਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਐਵਾਰਡ
- 2008 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ
ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ (Client) ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ 'ਗਲੋਬਲ' ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹੋਲੈਂਡ, ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੱਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਨਿਰਯਾਤ) ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ
ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ।’
ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦ ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਖੁਦ ਸੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। - ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ,ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼ਿੰਗੋਰਾ ਸ਼ਾਲ
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਮ੍ਰਿਦੁਲਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੀਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।”