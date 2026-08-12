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ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PUNJAB DRUG TRAFFICKING NETWORK
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ (ani)
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By ANI

Published : August 12, 2026 at 7:09 AM IST

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ਸ਼ਿਮਲਾ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਭਗ 2.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ'

ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਸਪੀ ਮੇਹਰ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਨਲੋਗ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਮਸਟੈ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੋਪਾਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।'

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਪ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੜੀ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਵਚਨ ਉਰਫ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 162 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ/ਚਿੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।- ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ

'ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ'

ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਬੀ/61/85 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

'ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ'

ਐਸਪੀ ਮੇਹਰ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ NDPS ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਐਂਡੇਵਰ, ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਡਈ ਵਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸਵਿਫਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਜੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'

'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ'

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ S-4 ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ S-4 ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ₹6.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2025 ਅਤੇ 2024 ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ 2026 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਤੀ/ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕਾਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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ਹਿਮਾਚਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ
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