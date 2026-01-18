ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੈਡਿੰਗ

ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ: ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਪੈਡਿੰਗ
Published : January 18, 2026 at 7:18 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ।
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ
ਸ਼ਹੀਦ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਖੰਡਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਊਜ਼ਿਅਮ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 3 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਜਗਹਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉਜਾੜ ਪਈ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਲਈ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾਅਵਾ
ਕਾਲਜ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 20.84 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਲਜ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ੳਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 25 ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ 24 ਅਗਸਤ, 1882 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਰੀਬ 784 ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 1905 ਵਿੱਚ ਪਲੇਗ ਬੀਮਾਰੀ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਪਲੇਗ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏ, 4 ਬੱਚੇ
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਗਵਾਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਗੁਰਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ 1911 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ।
- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ
ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। 1928 ਵਿੱਚ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਐਕਟਿਵ
ਸੁਰਜੀਤ ਦਿਹੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਾਨੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1925 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਬਾਨੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਕੌਂਸ਼ਲ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 1921 ਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੱਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ।
ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ
ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 1923 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਦਿਹੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ 1935 ਵਿੱਚ 19 ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ।
- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਹੜ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ
ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ
ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 92 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਸਾਲ 18, 19 ਅਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ
ਲੇਖਕ ਸੁਰਜੀਤ ਦਿਹੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਚੌਂਕ, ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।