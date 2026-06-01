'ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ', ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ SGPC ਸਖ਼ਤ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 1, 2026 at 4:35 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਾਂਦੇੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਹਨ ਸ਼ਸਤਰ'

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤਖ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾਉਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਉਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਕਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਵੇ।'

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਂਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੇ।'

